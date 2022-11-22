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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:29

Травмпункт в центре Белгорода закрывать не будут

Об этом сообщил губернатор 21 ноября
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородцы поинтересовались у Вячеслава Гладкова судьбой травмпункта на «Стадионе». Многих обеспокоило такое решение, жители города в соцсетях просили оставить медучреждение на прежнем месте.

Напомним, глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников 19 ноября сообщил о закрытии травматологического пункта на Белгородском проспекте. Планировалось, что закрытие состоится уже 1 декабря. Такому решению способствовал ряд причин, основной стало отсутствие в медучреждении нейрохирурга.

Вячеслав Гладков сообщил, что травмпункт на «Стадионе» закрывать не будут.