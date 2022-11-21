Гладков в шутку пригрозил казнить министра строительства за несдачу объектов

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

публичной казнью на главной площади министру строительства Оксане Козлитиной. Причиной стали срывы сроков по сдаче спортивных, культурных и образовательных объектов.

- Понимаю, что в этом году огромнейший объем работы. Как всегда, он оценивается не по количеству сданных объектов, а по количеству несданных. Один объект не сдается — это уже катастрофа. А если пять-шесть объектов — расстрел, казнь на Соборной площади через отрубание головы. Публичная. В присутствии родственников. Какая еще мотивация, Оксана Петровна, необходима, чтобы вы порадовали спортсменов, образование и культуру? Что еще я должен сказать, чтобы вы сдали или обеспечили сдачу всех объектов? - заявил глава региона.