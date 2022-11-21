Вячеслав Гладков подтвердил информацию об обмене шести военнопленных белгородцев

Губернатор Белгородской области в ходе пресс-конференции подтвердил информацию о том, что шестеро белгородских военнослужащих, находящихся в плену, освобождены. Однако, к сожалению, есть еще жители нашего региона, которые на данный момент в украинском плену. Работа по их возвращению домой продолжается.

- Ситуация сложная. У нас шесть человек освобождены, но есть белгородцы, которые находятся в плену. Те, кто занимается этой работой, они ее выполняют и связь у нас с ними постоянная, - сообщил глава региона.

Гладков также отметил, что регулярно находится на связи с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, которая лично контролирует ситуацию с военнопленными белгородцами.