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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:09

Стали известны шесть регионов, которые помогают Белгородской области больше всего

Об этом сегодня во время большой пресс-конференции сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков больше двух часов отвечал на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

Вячеслав Гладков больше двух часов отвечал на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что многие крупные российские компании помогают региону с восстановлением жилья или повреждённых после обстрела автомобилей, но не афишируют это, потому что делают это бескорыстно.

- Помогают и главы других регионов. Например, Кировская область помогала с поставками леса, так как у самого региона древесины не так много. Московская область только за одну неделю оказала помощь практически на 1 млрд рублей. Кроме них помогают Орловская, Тульская, Калужская области, республика Удмуртия и другие.