Стали известны шесть регионов, которые помогают Белгородской области больше всего

Вячеслав Гладков больше двух часов отвечал на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что многие крупные российские компании помогают региону с восстановлением жилья или повреждённых после обстрела автомобилей, но не афишируют это, потому что делают это бескорыстно.

- Помогают и главы других регионов. Например, Кировская область помогала с поставками леса, так как у самого региона древесины не так много. Московская область только за одну неделю оказала помощь практически на 1 млрд рублей. Кроме них помогают Орловская, Тульская, Калужская области, республика Удмуртия и другие.