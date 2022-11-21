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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:05

Белгородская область тратит много средств на работу волонтеров

Об этом сегодня во время большой пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о работе с добровольцами.

- С волонтерскими организациями встречаюсь достаточно часто, системно взаимодействуем с мая. По некоторым направлениям у меня были сомнения в правильности решений, которые мы принимаем - дойдёт ли помощь до нужного адресата. Если уверены, мы закупаем. Денег мы тратим достаточно много.

Отметим, что в эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов.