Белгородская область тратит много средств на работу волонтеров

В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о работе с добровольцами.

- С волонтерскими организациями встречаюсь достаточно часто, системно взаимодействуем с мая. По некоторым направлениям у меня были сомнения в правильности решений, которые мы принимаем - дойдёт ли помощь до нужного адресата. Если уверены, мы закупаем. Денег мы тратим достаточно много.

Отметим, что в эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов.