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НовостиОбщество21 ноября 2022 12:50

С 1 декабря белгородские дети вряд ли вернуться за парты

Об этом сегодня во время большой пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о том, есть ли вероятность, что после 1 декабря отменят дистанционный формат обучения в школах.

- Я надеюсь, что до конца этой недели удастся подойти к пониманию и озвучить решение на будущий период, после 1 декабря. На сегодня, это очевидно, ситуация не позволяет вернуться к очному обучению. Можно ли рисковать жизнью и здоровьем детей - нет. Детям непросто в дистанционном формате получать качественное образование. И всем нам - и родителям, и детям, и учителям - будет крайне непросто. Но обстановка такая.

Отметим, что в эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов.