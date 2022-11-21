С 1 декабря белгородские дети вряд ли вернуться за парты

В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о том, есть ли вероятность, что после 1 декабря отменят дистанционный формат обучения в школах.

- Я надеюсь, что до конца этой недели удастся подойти к пониманию и озвучить решение на будущий период, после 1 декабря. На сегодня, это очевидно, ситуация не позволяет вернуться к очному обучению. Можно ли рисковать жизнью и здоровьем детей - нет. Детям непросто в дистанционном формате получать качественное образование. И всем нам - и родителям, и детям, и учителям - будет крайне непросто. Но обстановка такая.

Отметим, что в эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов.