Вячеслав Гладков назвал главные достижения Белгородской области в 2022-м году

Общение Вячеслава Владимировича с прессой продолжается в эти минуты. Фото из соцсетей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о самых важных достижениях в 2022 году.

- Мы выделили огромные деньги на детские сады в Белгороде, мне очень хочется, чтобы эти объекты были завершены. Я очень рад, что мы выполнили самый большой за последние 10 лет объем дорожного строительства и ремонта дорог - было потрачено более 25 млрд рублей, никогда регион на дороги таких денег не выделял. Мне хотелось бы понять, какая ситуация с утеплением фасадов, что с ремонтом общежитий. Мне очень важно завершение программы этого года по обеспечению жильём многодетных семей. Получил сумасшедшее удовольствие от домов, которые построил Белгородский район для семей с детьми-инвалидами. Мне очень нравится, как идёт в этом году программа по очистке прудов и рек. И очень важно, что мы привлекли местных жителей ещё и к приёмке объектов.

Общение Вячеслава Владимировича с прессой продолжается в эти минуты.