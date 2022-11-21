Экс-мэр Белгорода Иванов все-таки ушел по собственному желанию

В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о причинах ухода Антона Иванова с поста мэра регионального центра.

- Мое мнение в отношении Иванова не поменялось. Но один факт я отмечу: он пришел и сказал: «Вячеслав Владимирович, я за вами не успеваю. Отпустите меня». Мне многое нравилось в его работе, но были и те моменты, которые меня не устраивали. Я считаю, что на работу берешь человека и ждешь, что он будет выполнять свою работу. А выполнять за него его работу – это неправильно».

Отметим, что в эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов.