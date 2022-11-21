Обстрелы со стороны Украины помешали белгородским фермерам убрать урожай

В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о непростой ситуации в сельском хозяйстве.

- Несмотря на сложности, которые некоторым фермерам принесли обстрелы, добавилась чрезвычайная ситуация из-за излишнего увлажнения земли. И часть урожая, я в первую очередь говорю о сое, мы потеряли. Плюс весной и осенью из-за обстрелов не всё удалось убрать. Но несмотря на это, более 57 центнеров с гектара урожайность зерновых у нас. Почти на 10 больше, чем год назад. Сказать, что ущерб большой - я этого сказать не могу. Но дальнейшие риски большие. Мы посчитали, излишняя влажность - ущерб около 4 млрд рублей. По проблемам, которые принесла невозможность заниматься земледелием, - около 1 млрд рублей. Мы обсуждаем с Правительством РФ возможность оказания помощи, чтобы помочь бизнесу, который пострадал.

Отметим, что в эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов.