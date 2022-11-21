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НовостиОбщество21 ноября 2022 11:36

Власти Белгородской области не будут сокращать социальные программы из-за урезания бюджета

Об этом сегодня во время большой пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей губернатора.

В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей губернатора.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о возможном сокращении социальных программ из-за урезания бюджета.

- Я пока не вижу никаких проблем в выполнении обязательств, которые мы брали перед жителями в части выплат, медицинского обеспечения и многих других. Да, объём прибыли, мы видим, по металлургическим компаниям, сократится. Бюджет будет меньше. Некоторые программы будут меньше, но закрывать программы, лишать кого-то помощи мы не планируем.

Отметим, что в эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов.