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НовостиОбщество21 ноября 2022 11:22

Белгородская область готовится к нападению со стороны Украины

Об этом сегодня во время большой пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей губернатора.

В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей губернатора.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что власти прорабатывают вариант возможного нападения на регион со стороны Украины.

- Я не хочу драматизировать ситуацию, но мы рассматриваем несколько вариантов развития событий. И в этой связи надеемся, что пессимистический вариант не будет реализован, хотя мы и к нему готовимся. Начиная с апреля, мы занимаемся укреплением рубежей.

Отметим, что в эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов.