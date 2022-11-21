Белгородская область готовится к нападению со стороны Украины

В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей губернатора.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что власти прорабатывают вариант возможного нападения на регион со стороны Украины.
- Я не хочу драматизировать ситуацию, но мы рассматриваем несколько вариантов развития событий. И в этой связи надеемся, что пессимистический вариант не будет реализован, хотя мы и к нему готовимся. Начиная с апреля, мы занимаемся укреплением рубежей.
Отметим, что в эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов.