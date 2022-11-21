41 белгородец заболел коронавирусом 20 ноября

Число госпитализированных выросло (+1) впервые после 22-х дней снижения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 41 человек заболел, а выздоровели – 47.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 228 пациентов, выздоровели – 160 517, умерли – 2 315. Сейчас из 110-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных выросло (+1) впервые после 22-х дней снижения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 19 ноября в нашем регионе заболели 42 человека, а выздоровели – 49. А 18 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 51 к 40.