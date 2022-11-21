Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 ноября 2022 15:22

17-летнему белгородцу грозит тюремный срок за помощь в сбыте наркотиков

Расследование уголовного дела продолжается
Алексей СЕРГУНИН

Яковлевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, 28 сентября этого года в городе Строитель 17-летний юноша за денежное вознаграждение передал наркотическое средство мужчине. Эти данные стали известны во время расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств, находящегося в производстве следователей УМВД России по региону.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.