17-летнему белгородцу грозит тюремный срок за помощь в сбыте наркотиков

Яковлевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, 28 сентября этого года в городе Строитель 17-летний юноша за денежное вознаграждение передал наркотическое средство мужчине. Эти данные стали известны во время расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств, находящегося в производстве следователей УМВД России по региону.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.