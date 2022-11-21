22 ноября в Белгороде проверят новые точки системы оповещения населения

В Белгороде проверят работу уличных громкоговорителей.
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На нескольких улицах в Белгороде 22 ноября будут проверять новые точки системы оповещения населения. В первой половине дня с 10 до 13 часов специалисты оценят работоспособность уличных громкоговорителей. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра областного центра Валентин Демидов.
- Спасатели просят горожан не беспокоиться. И я присоединяюсь к их просьбе! Всем хорошего и спокойного дня, удачной рабочей недели! – написал Демидов в телеграм-канале.
Адреса, по которым во вторник проверят системы оповещения:
Начальная школа-детский сад № 8, ул. Квасова, д. 27;
МКД, ул. Челюскинцев, 17В;
БГТУ им. В.Г. Шухова, ул. Костюкова 46;
Начальная школа-детский сад № 26, ул. Есенина, д. 40А;
СОШ № 34, ул. 8 Марта, д. 172;
МКД, ул. Спортивная, д. 6.