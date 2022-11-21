22 ноября в Белгороде проверят новые точки системы оповещения населения

В Белгороде проверят работу уличных громкоговорителей. Фото: "КП" Архив

На нескольких улицах в Белгороде 22 ноября будут проверять новые точки системы оповещения населения. В первой половине дня с 10 до 13 часов специалисты оценят работоспособность уличных громкоговорителей. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра областного центра Валентин Демидов.

- Спасатели просят горожан не беспокоиться. И я присоединяюсь к их просьбе! Всем хорошего и спокойного дня, удачной рабочей недели! – написал Демидов в телеграм-канале.

Адреса, по которым во вторник проверят системы оповещения:

Начальная школа-детский сад № 8, ул. Квасова, д. 27;

МКД, ул. Челюскинцев, 17В;

БГТУ им. В.Г. Шухова, ул. Костюкова 46;

Начальная школа-детский сад № 26, ул. Есенина, д. 40А;

СОШ № 34, ул. 8 Марта, д. 172;

МКД, ул. Спортивная, д. 6.