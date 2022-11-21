В Белгородской области грузовик с дровами перевернулся в кювете

Мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где в итоге перевернулся. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера,20 ноября, в 15:20 на 53 км автодороги «Валуйки – Алексеевка – Красное» 35-летний водитель, управляя автомобилем «ДАФ» в составе с полуприцепом «Тонар 9445», двигался со стороны Алексеевки в сторону Валуек.

- Мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где в итоге перевернулся, - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. - В результате ДТП водитель пострадал.

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