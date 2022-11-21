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НовостиОбщество21 ноября 2022 8:03

В Белгородской области число льготников на пригородных поездах выросло на 18%

В 2022 году услугами железнодорожного транспорта воспользовались более 109,5 тысячи "дачников"
Алексей СЕРГУНИН

Льгота для пассажиров пригородных поездов, курсирующих по территории региона, установлена правительством Белгородской области. Она составляет 80 % от действующего тарифа и действует на период летних перевозок по выходным и праздничным дням (в этом году - с 16 апреля по 30 октября). Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

В 2021-м году льготными электричками воспользовались 93 тысячи пассажиров, в 2022-м - более 109,5 тысячи. Отметим, самые востребованные дачные массивы расположены вблизи железнодорожных веток: Белгород - Нежеголь, Белгород – Томаровка и Белгород – Прохоровка.

В следующем году воспользоваться льготным проездом к садово-огородным участкам пассажиры пригородных поездов смогут, начиная с 15 апреля.