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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:00

Белгородская и Курская области разработают совместный военно-исторический маршрут

Он пройдёт по местам воинской славы
Алексей СЕРГУНИН

Открытие маршрута будет приурочено к 80-летию Курской битвы и крупнейшего в российской истории Прохоровского танкового сражения. Как известно, в 1943 году на территории Прохоровского района проходили ожесточённые бои, которые стали переломным моментом в ходе всей войны.

Инициаторами разработки военно-исторического маршрута по памятным местам Курской битвы выступили Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы, а также туристские информационные центры Белгородской и Курской областей.

Уже состоялось три встречи представителей туристической сферы регионов, где обсуждались вопросы трансфера, длительности маршрута, а также его ключевых объектов.

Планируется, что гости и жители региона смогут посетить Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление» в Белгородской области, а также Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы, Мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» в Курской области и другие туристические объекты.

Запуск программы запланирован на весну 2023 года.