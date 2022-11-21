В Белгородской области сформировали 4-месячный запас медикаментов

Практически все зарубежные фармацевтические компании по-прежнему продолжают поставлять свою продукцию в Россию. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сформировать в регионах резерв лекарственных препаратов поручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Эта мера вызвана тем, что поставки ряда импортных препаратов происходит с нарушением установленных контрактами сроков. Задержки с поставкой медикаментов случались и ранее. Но в настоящее время каждый подобный случай вызывает острую негативную реакцию у граждан. При этом практически все зарубежные фармацевтические компании по-прежнему продолжают поставлять свою продукцию в Россию, и ни одна из них не ушла с нашего рынка.

- В Белгородской области все ранее заключённые контракты на поставку медицинской продукции в учреждения здравоохранения области, включая медикаменты для жителей, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, в течение 2022 года исполняются, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. - Их поставка происходит в плановом порядке, согласно графикам, предусмотренным государственными контрактами.

Для организации полноценного лекарственного обеспечения медицинских учреждений региона в 2023 году предусмотрено финансирование 100% заявленных потребностей медицинских организаций. В настоящее время заключаются контракты на поставку в наш регион лекарственных препаратов и медицинских изделий в 2023 году.