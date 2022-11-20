49 белгородцев победили ковид 19 ноября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 42 человека заболели, а выздоровели – 49.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 187 пациентов, выздоровели – 160 470, умерли – 2 315. Сейчас из 109-ти госпитализированных два человека находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных снижается 22-й день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 18 ноября в нашем регионе заболели 40 человек, а выздоровел – 51. А 17 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 56 к 43-м.