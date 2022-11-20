По просьбе обеспокоенных белгородцев губернатор надел шапку

Губернатор во время утреннего обращения был в головном уборе Фото: скриншот видео

Во время вечернего эфира в пятницу, 18 ноября, жительница Белгородской области обеспокоилась тем, что Вячеслав Гладков не носит шапку, ведь на улице уже значительно похолодало. Глава региона пояснил, что такая привычка связана еще с юностью и военным училищем.

- Спасибо, дорогие белгородцы, что переживаете. После военного училища к шапкам достаточно сложно отношусь. Но если переживаете, пересмотрю свое отношение к шапкам и постараюсь ее приобрести, - с улыбкой ответил Вячеслав Гладков.

В воскресенье утром белгородцы обратили внимание, что губернатор во время утреннего обращения был в головном уборе, как и его супруга. Они пожелали каждому жителю региона радостного и доброго дня.