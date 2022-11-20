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НовостиОбщество20 ноября 2022 7:37

В Белгородской области Алексей Беззубиков вручил ведомственные награды участникам СВО

Заместитель директора Росгвардии совершил рабочую поездку в Центральный округ войск национальной гвардии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Алексей Беззубиков с рабочей поездкой посетил воинские части и подразделения ведомства в Белгородской и Курской областях.

На командном пункте группировки войск (сил) национальной гвардии генерал-полковник проверил организацию служебно-боевой деятельности и всестороннего обеспечения органов управления и подразделений группировки. Также он заслушал доклады должностных лиц командного пункта и пункта управления техническим обеспечением.

Беззубиков вручил ведомственные награды военнослужащим участникам СВО, которые проявили мужество, самоотверженность и профессионализм.

Генерал-полковник также посетил места размещения ремонтных подразделений, проверил организацию восстановления вооружения и военной техники и их подготовку к зимнему периоду эксплуатации.