Белгородские гандболисты потерпели первое поражение в сезоне-2022/23

После вчерашнего игрового дня «Технолог-Спартак» занимает третье место с 12-ю очками. Фото со страницы БГТУ Спорт в VK.

Вчера, 19 ноября, в Москве состоялся матч чемпионата России в высшей лиги по гандболу среди мужских команд. Местный «МССУОР № 2-Академия» принимал белгородский «Технолог-Спартак». После шести побед на старте турнира наши парни рассчитывали на продолжение успешной серии. И хотя в первые минуты поединка постоянно отыгрывались, на 14-й минуте они вышли вперед – Дмитрий Симонов сделал счет 6:5. Но это был первый и последний раз, когда белгородцы вели в счете. На перерыв москвичи ушли с перевесом в шесть мячей (17:11), а итоговое преимущество хозяев оказалось еще более внушительным – 38:29.

Самыми результативными в составе «Технолога-Спартака» стали - Игорь Неклюдов (восемь), Виталий Стрельников (шесть), Симонов (четыре) и Иван Цуканов (три).

После вчерашнего игрового дня «Технолог-Спартак» занимает третье место с 12-ю очками. Лидирует волгоградский «Каустик» (16), вторым идет ГК «Воронеж» (14). Правда, у белгородцев и воронежцев по четыре игры в запасе. Сегодня, 20 ноября, подопечные Сергея Крамского проведут повторный матч с «МССУОР № 2-Академия». Начало игры в 12:00.