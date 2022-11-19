Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 ноября 2022 16:30

Пострадавшая во время обстрела в Шебекнио отказалась от госпитализации

Женщина получила ушиб руки при падении
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Шебекино в очередной раз обстреляли ВСУ.

Шебекино в очередной раз обстреляли ВСУ.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию по обстрелу Шебекино 19 ноября. По словам главы региона, пострадавшая женщина отказалась от госпитализации. Местная жительница отделалась ушибом руки при падении.

Вячеслав Гладков также сообщил, что на территории обстрела зафиксировано попадание снаряда в полупустое здание общежития, также повреждения есть в 2 пятиэтажках. Пожар в складских помещениях предприятий потушен. Подомовой обход продолжается.