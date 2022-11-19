Пострадавшая во время обстрела в Шебекнио отказалась от госпитализации

Шебекино в очередной раз обстреляли ВСУ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию по обстрелу Шебекино 19 ноября. По словам главы региона, пострадавшая женщина отказалась от госпитализации. Местная жительница отделалась ушибом руки при падении.

Вячеслав Гладков также сообщил, что на территории обстрела зафиксировано попадание снаряда в полупустое здание общежития, также повреждения есть в 2 пятиэтажках. Пожар в складских помещениях предприятий потушен. Подомовой обход продолжается.