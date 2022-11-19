На Белгород обрушился ледяной дождь

фото: пресс-служба мэрии Белгорода.

Очередные сюрпризы подготовила для белгородцев погода. После снегопада в регион пришел ледяной дождь, который не радует ни жителей области, ни коммунальных работников. Сейчас в уборке города занято 877 человек и 114 единиц техники.

Коммунальщики работают круглосуточно на всех улицах и переулках города. В Белгорблагоустройстве организована ночная смена.

Уже с начала суток для обработки тротуаров и остановок общественного транспорта израсходовано порядка 100 тонн пескосоляной смеси и 40 тонн соли.

Гололед сопровождается и порывами ветра. Из-за непогоды в Белгороде повалено несколько деревьев. Коммунальные службы совместно с ГО ЧС устраняют последствия стихии. Работает 4 бригады. Уже убрали упавшие деревья на Садовой, 7 и Ватутина, 13А Информации о повреждении автомобилей и пострадавших на текущий момент нет.