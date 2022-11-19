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НовостиОбщество19 ноября 2022 10:56

Белгородцы в очередной раз спросили, сколько спит Гладков

Жители региона переживают за режим губернатора
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков: Все хорошо. Сплю. Высыпаюсь.

Гладков: Все хорошо. Сплю. Высыпаюсь.

Фото: скриншот видео

Вячеслав Гладков на управляет Белгородской областью уже два года, а жители региона по-прежнему продолжают задавать вопросы, в том числе, и личного характера. Часто белгородцев интересует сон главы региона. Еще будучи врио губернатора, он отвечал, что спит «много», по 4-5 часов в сутки.

В очередной раз белгородка поинтересовалась режимом дня Гладкова во время вечернего прямого эфира 18 ноября.

- Можно спросить, а сколько времени ночью Вы спите? – написала женщина.

Гладков немного смутился и пожурил людей, которые готовили ему вопросы для эфира.

- Все хорошо. Сплю. Высыпаюсь, - кратко, но с улыбкой ответил Вячеслав Гладков.