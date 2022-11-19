Губернатор Белгородской области проведет большую пресс-конференцию

Вячеслав Гладков ответит на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков решил провести в прямом эфире большую пресс-конференцию в предстоящий понедельник, 21 ноября. Об этом он сообщил в соцсетях.

- Давно не отвечал на вопросы журналистов региона. Думаю, что и вам, дорогие друзья, будет интересно послушать ответы на заданные вопросы, - сказал Вячеслав Гладков.

Пресс-конференция начнется в 14:00. Трансляция будет доступна в социальных сетях главы региона, в том числе и в телеграм-канале «Настоящий Гладков». Также посмотреть трансляцию можно будет по телевизору. Конференцию покажут на региональных каналах: «Мир Белогорья», «Россия 24» и «Белгород 24».

Напомним, 18 ноября исполнилось два года как Вячеслав Гладков руководит Белгородской областью. В этот день в 2020 году Владимир Путин назначил Гладкова врио губернатора нашей области.