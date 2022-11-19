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НовостиОбщество19 ноября 2022 8:08

На белгородском предприятии начали шить маскировочные халаты для военных

Об этом рассказал Вячеслав Гладков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Маскхалаты входят в комплект обмундирования военнослужащих.

Маскхалаты входят в комплект обмундирования военнослужащих.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечерней прямой линии «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова спросили, входят ли в перечень обмундирования военных маскхалаты. «Если нет, то как они на белом снегу как на ладони будут. Может надо об этом позаботиться заранее», - написала белгородка Светлана.

Глава региона ответил, что маскхалаты входят в комплект обмундирования военнослужащих. Однако Белгородская область решила перестраховаться и начала самостоятельное производство маскхалатов.

- На всякий случай мы тоже начали готовиться. Начинаем шить на базе одного из белгородских предприятий. Обязательно будем предоставлять нашим военным, если в этом будет необходимость, - пояснил Вячеслав Гладков.