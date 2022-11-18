Житель Белгорода украл 200 тысяч рублей у работодателя

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду с заявлением обратился 55-летний индивидуальный предприниматель, который сообщил о пропаже 200 000 рублей. После проверочных мероприятий участковые уполномоченные установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Чернянского района. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, мужчина работал на мебельном производстве уборщиком. Во время уборки кабинета руководителя он обнаружил под сейфом сверток, в котором лежали деньги. Забрав их, злоумышленник скрылся. В дальнейшем похищенное он потратил. Пять тысяч рублей полицейские успели изъять.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.