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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 13:41

В Белгородской области пенсионер на «Ладе» врезался в опору ЛЭП

ДТП произошло в Губкинском городском округе
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 17 ноября, около 15:35 на 74 км автодороги «М-2 «Крым» – Прохоровка – Губкин – Р-298» 65-летний водитель, управляя автомобилем «Лада 210540», ехал со стороны города Короча в направлении Губкина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской облсти.

Мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП 89-летняя пассажирка автомобиля с полученными травмами была госпитализирована.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области пенсионер на «Жигулях» сбил 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Позднее его нашли автоинспекторы.