19 ноября в Белгородской области пройдут снег с дождем

По данным белгородских синоптиков, завтра, 19 ноября на территории региона ожидается облачная погода. Ночью местами небольшой снег. Днем сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Утром и днем местами туман, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 8-13м/с, утром и днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем от -1 до +4 градусов. В Белгороде ночью 6-8 градусов ниже ноля, днем +1+3 градуса.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов.

Снежные осадки, заносы и гололед могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.