Почти половина россиян согласна с тем, что не в деньгах счастье

Мнения относительно того, в деньгах ли счастье, разделились: идеалистов набралось 46%, а тех, кто считает наоборот - 39%.

Накануне Международного дня философии (19 ноября) сотрудники банка «Открытие» провели опрос совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек. Выяснилось, что лучшим философом всех времен, по мнению наших соотечественников, является Сократ, на втором месте Кант, а замкнул тройку «призеров» Платон.

56% респондентов в принципе считают, что общие знания по философии - важный показатель уровня образования современного человека. Отвечая на вопрос, что для вас философия, опрошенные чаще всего выбирали варианты «самое важное знание об устройстве мира и человека» (40%), «то, что помогает легче пережить трудные времена» (23%) и «мои личные мысли» (22%). Лишь 14 % назвали философию «чем-то скучным и непонятным».

55% считают, что им свойственно философское отношение к жизни - чаще всего так отвечали жители Дальнего Востока, реже всего – Центрального федерального округа. Говоря же о собственных философских убеждениях, 54% опрошенных назвали себя материалистами (большинство их оказалось на Урале и в Южном федеральном округе - по 64%).