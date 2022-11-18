Житель Белгородского района из-за ссоры с бывшей женой разбил камеру видеонаблюдения

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что неизвестный повредил в подъезде принадлежащую ей камеру видеонаблюдения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 51-летний житель Белгородского района – бывший муж потерпевшей.

По предварительным данным, подозреваемый пришел к женщине в гости, чтобы увидеть совместного ребенка. Во время визита между бывшими супругами произошел совестный конфликт. Разозлившись, мужчина ушел из квартиры белгородки. Выходя, он заметил в подъезде камеру видеонаблюдения. Подозреваемый нашел железный прут, повредил техническое устройство, после чего выбросил его неподалеку в мусорный контейнер. Сумма причиненного ущерба составила около шести тысяч рублей. В соответствии с ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленные повреждение имущества) мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.