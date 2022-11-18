Еще один белгородец умер от коронавируса 17 ноября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Белгорода 1957 года рождения, проходивший лечение в городской больнице №2 Белгорода. За это же время 43 человека заболели, а выздоровели – 56.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 105 пациентов, выздоровели – 160 370, умерли – 2 315. Сейчас из 111-ти госпитализированных два человека находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных снижается 20-й день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 16 ноября в нашем регионе заболел 41 человек, а выздоровели – 67. А 15 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 52 к 38-ми.