За использование поддельного документа белгородку могут арестовать на полгода

В ОМВД России по Губкину от сотрудников одного из предприятий поступило сообщение о том, что они обнаружили документ, подлинность которого вызывает сомнения. Эксперты подтвердили факт подделки. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Предварительно установлено, что ранее судимая 29-летняя жительница округа планировала трудоустроиться. Но для этого ей требовалось пройти медицинскую комиссию и представить заключение врача-психиатра. При обращении в больницу подозреваемая сообщила доктору ложную информацию о должности, на которую претендует, и будущем месте работы. Получив справку, она сфотографировала ее и с помощью графического редактора внесла корректировки.

В соответствии с ч. 5 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа) злоумышленнице грозит наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ либо ареста на срок до шести месяцев.