Белгородская пенсионерка похитила сотовый телефон

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась 40-летняя местная жительница. Она сообщила, что у неё обманным путем похитили сотовый телефон. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 61-летняя жительница областного центра.

По предварительным данным, злоумышленница находилась в торговом киоске, специализирующемся на продаже кофе. Она обратила внимание на то, что одна из покупательниц забыла свой мобильник на прилавке и ушла. Женщина решила воспользоваться ситуацией. Подойдя к продавцу, подозреваемая сообщила, что якобы забыла свой телефон на стойке, и, забрав чужое имущество, скрылась. Позже поняв, что на устройстве установлен пароль, женщина выбросила его. Сумма причинённого ущерба составила 17 тысяч рублей.

В соответствии с ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до пяти лет.