Белгородка зарезала пьяного сожителя

Одним из ударов ножом была повреждена артерия. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Новооскольский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, 6 сентября этого года 49-летняя обвиняемая вместе со своим сожителем находились дома в поселке Чернянка. Мужчина злоупотреблял спиртным и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал придираться к женщине. В это время она была на кухне и, находящимся в руках ножом ударила потерпевшего несколько раз ножом. Одним из ударов была повреждена артерия. Потерпевший скончался в результате кровопотери.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Чернянского района, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет лишения свободы.