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НовостиОбщество17 ноября 2022 19:09

Энергетики восстановили электроснабжение большей части потребителей Белгородского района

В настоящее время в зоне отключения остаются частично п. Разумное, села Ольшанец, Крутой Лог, восточная часть Белгорода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Большей части потребителей Белгородского района уже восстановили электричество.

Большей части потребителей Белгородского района уже восстановили электричество.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как сообщили в пресс-службе Белгородэнерго, энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей Белгородского района и восточной части Белгорода, которые были обесточены в результате обстрела подстанции. К 21:00 специалисты вернули свет большей части потребителей.

В первую очередь сотрудники филиала обеспечили электроэнергией от резервных источников электроснабжения котельные, водозаборы и другие социальные объекты, попавшие в зону отключения. Затем приступили к последовательной подаче электроэнергии в жилые дома.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 21 бригада в составе 84 специалистов, оснащенных 22 единицами спецтехники, резервными источниками электроснабжения.

В настоящее время в зоне отключения остаются частично п. Разумное, села Ольшанец, Крутой Лог, восточная часть Белгорода.

В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Напомним, вечером 17 ноября ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородском районе. Снарядами повреждены два трансформатора. Несколько поселков остались без света и воды.