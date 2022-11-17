Энергетики восстановили электроснабжение большей части потребителей Белгородского района

Большей части потребителей Белгородского района уже восстановили электричество. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как сообщили в пресс-службе Белгородэнерго, энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей Белгородского района и восточной части Белгорода, которые были обесточены в результате обстрела подстанции. К 21:00 специалисты вернули свет большей части потребителей.

В первую очередь сотрудники филиала обеспечили электроэнергией от резервных источников электроснабжения котельные, водозаборы и другие социальные объекты, попавшие в зону отключения. Затем приступили к последовательной подаче электроэнергии в жилые дома.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 21 бригада в составе 84 специалистов, оснащенных 22 единицами спецтехники, резервными источниками электроснабжения.

В настоящее время в зоне отключения остаются частично п. Разумное, села Ольшанец, Крутой Лог, восточная часть Белгорода.

В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Напомним, вечером 17 ноября ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородском районе. Снарядами повреждены два трансформатора. Несколько поселков остались без света и воды.