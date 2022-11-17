17 ноября в Белгородском районе ВСУ обстреляли подстанцию

из-за повреждения трансформаторов несколько поселков остались без света и воды. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вечером 17 ноября ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородском районе. Снарядами повреждены два трансформатора. Несколько поселком остались без света и воды.

- Жертв и пострадавших нет. На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы. Энергетики приступают к переподключению по распределительным сетям. В максимально короткий промежуток времени постараются устранить последствия, - написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как сообщили в Водоканале, по состоянию на 19-40 из-за отсутствия электроснабжения без воды остались следующие населенные пункты и микрорайоны: п. Разумное, п. Октябрьский, мкр. Таврово-4, Новая Нелидовка-5, с. Долбино, мкр. Таврово-6,7, Никольское 14/1, 14/2, 15/3, 15/4. Жителям обеспечили подвоз воды.