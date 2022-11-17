18 ноября в Белгородской области будет снежно

Ночью и днём небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным белгородских синоптиков, завтра, 18 ноября ожидается облачная погода. Ночью и днём небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер ночью северный, днем северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем от -3 до +2 градусов. В Белгороде ночью 3-5 градусов ниже, днем от -1 до -3 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Поэтому, выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Жителям региона, дома которых оборудованы печным отоплением, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при его эксплуатации. Не допускайте перекала печи, топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

Водителям специалисты напоминают, что пришло время позаботиться о техническом состоянии своего автомобиля: смените летнюю резину на зимнюю, проверьте состояние стеклоочистителей и световых приборов. Во время движения будьте предельно внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной осадками. При управлении транспортными средствами не превышайте скоростной режим, избегайте резких манёвров и пользуйтесь противотуманными фарами.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.