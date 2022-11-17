Доверчивый белгородец по «совету» мошенников взял кредит на почти четыре млн рублей

В УМВД России по Старому Осколу обратился 52-летний местный житель. Он сообщил, что мошенники похитили у него крупную сумму денег. ОБ этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, злоумышленники позвонили мужчине под видом сотрудников банка и сообщили, что на его имя кто-то якобы пытается оформить кредит. Для предотвращения незаконной операции они предложили старооскольцу самостоятельно получить займ и перевести деньги на безопасный счет. Доверившись незнакомцам, мужчина лишился 3 миллионов 958 тысяч рублей.

По данному факту СУ УМВД России по Старому Осколу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Максимальное наказание, которое грозит аферистам, - до десяти лет тюрьмы.

Сотрудники полиции призывают не перечислять деньги по требованию незнакомцев, кем бы они ни представились – сотрудниками банка, правоохранительных органов и т.д. Помните, что злоумышленники могут имитировать звонки из различных ведомств и учреждений, используя программу подмены номеров. Если вам сообщили о якобы зафиксированных попытках хищения денег с вашего счета, прервите разговор и самостоятельно позвоните либо придите в полицию или банк.