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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 13:09

В Белгородской области пенсионер на «Жигулях» сбил 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

Позднее его нашли автоинспекторы
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 16 ноября, около 7:50 в Губкине на нерегулируемом перекрестке ул. Ленина - ул. 2-я Академическая 66-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21104», при повороте наехал на 16-летнюю девушку. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Несовершеннолетняя переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, пенсионер скрылся с места происшествия, но впоследствии был установлен. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «Шевроле» и «Нивы» погиб один человек, четверо попали в больницу.