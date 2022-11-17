Белгородец повторно сел пьяным за руль

13 ноября около 16:00 на 1-м Мичуринском переулке инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по Белгороду остановили автомобиль «ВАЗ-210540». При общении с водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

При проверке по базе данных сотрудники ГИБДД установили, что 36-летний житель Белгорода ранее уже привлекался к уголовной ответственности за повторное нарушение ПДД в нетрезвом виде. В соответствии с ч.2 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления) мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.