Дороги Белгородской области 17 ноября убирают почти 200 единиц техники

Для защиты участков дорог установлено 186,5 тысячи метров снегозадерживающих щитов и сеток. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В настоящее время снег идёт во всех муниципалитетах Белгородской области, наблюдается понижение температуры. Работы по ликвидации зимней скользкости ведутся на всей сети – это более 6,3 тысячи км. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Спецтехника оборудована датчиками ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать работу в режиме реального времени, и в случае необходимости вносить коррективы в производственный процесс. Для обработки автотрасс заготовлено около 105 тысяч тонн песко-соляной смеси и 40 тысяч тонн соли. Заготовка антигололёдных материалов ещё продолжается. Для защиты участков дорог установлено 186,5 тысячи метров снегозадерживающих щитов и сеток.

Сеть региональных автомобильных дорог обслуживают 32 метеостанции, которые позволяют контролировать обстановку, формировать прогноз метеоусловий и оперативно передавать их всем заинтересованным службам и муниципалитетам области. За работой метеостанций и спецтехники в онлайн режиме следят специалисты диспетчерского центра Управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области, который располагается в Центре обработки вызовов 112. При необходимости диспетчер даёт указание подрядной организации об устранении проблем.

Министерство автомобильных дорог и транспорта области просит водителей быть предельно внимательными и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. А пешеходам напоминает: при переходе дороги необходимо убедиться, что водитель вас видит и автомобиль полностью остановился. Экстренное торможение при снегопаде может привести к трагедии.