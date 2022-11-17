Белгородец Сергей Наумов занял второе место в конкурсе «Народный участковый – 2022»

Сергей Наумов удостоен медали «За доблесть в службе». Фото: сайт МВД России.

17 ноября свой профессиональный праздник отмечают участковые уполномоченные полиции. С момента образования службы исполнилось 99 лет. По традиции в этот день были подведены итоги Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2022». Финальное голосование проходило на сайте «Комсомольской правды».

Молодой офицер полиции из Белгородской области Сергей Наумов достойно представил регион. За него проголосовали больше 260 тысяч человек. Участковый занял второе место, слегка уступив своему коллеге из Чеченской Республики. На третьем месте полицейский из Республики Северная Осетия – Алания. Напомним, Сергей Наумов следит за порядком в приграничных селах Малиновка, Журавлевка, Нехотеевка и Отрадное Белгородского района.

- Сегодня он помогает людям, оказавшимся под обстрелами со стороны Украины. Каска и бронежилет стали неотъемлемой частью его снаряжения, ведь каждый день, выполняя свои должностные обязанности, он рискует жизнью, - отметили в МВД России.

Сергей Наумов искренне благодарен всем, кто за него болел. Напомним, его поддержали не только местные жители, но и губернатор Вячеслав Гладков. Он лично познакомился с полицейским и призвал белгородцев поддержать его в финале конкурса. О молодом сотруднике из приграничья в своих пабликах рассказали и наш военкор Александр Коц, а также волонтеры «Солдатского привала», с которыми тесно взаимодействует районный отдел полиции.

Лучших участковых страны поздравил Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, дав высокую оценку их профессиональным достижениям. Сергей Наумов удостоен медали «За доблесть в службе». Лауреатов конкурса также наградили почетными грамотами и ценными подарками.