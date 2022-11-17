Число госпитализированных из-за ковида белгородцев снижается 19-й день кряду

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 41 человек заболел, а выздоровели – 67.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 062 пациента, выздоровели – 160 314, умерли – 2 314. Сейчас из 113-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных снижается 19-й день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 15 ноября в нашем регионе заболели 38 человек, а выздоровели – 52. А 14 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 51 к 40.