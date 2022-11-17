Ситуация: четверть автовладельцев готовы сменить машину ради более дешевых запчастей

Среди основных причин – перманентный рост цен на запчасти, который автомобилисты прогнозируют и дальше.

Согласно исследованию, проведенному «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), наиболее высока доля готовых сменить машину людей - в Санкт-Петербурге (79% участников проведенного опроса среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек). Не готовы отказаться от оригинальных автодеталей 28% опрошенных - больше всего их на Северном Кавказе (46%) и Дальнем Востоке (37%).

При этом каждый четвертый российский автолюбитель допускает возможность сменить автомобиль, чтобы покупать более дешевые запчасти: чаще других – жители Приволжского (29%) и Центрального (26%) федеральных округов. Любопытно, что чаще такой позиции придерживаются мужчины (26% готовы к смене ТС с целью удешевления стоимости запчастей) по сравнению с женщинами (21%).

Половина опрошенных предпочитают приобретать запчасти в онлайн-магазине (52%): этот способ покупки чаще выбирали автовладельцы в Московском регионе и на Урале (по 59%). Каждый четвертый автовладелец покупает запчасти у автодилеров, а 12% российских автомобилистов отдают выбор и заказ автозапчастей на откуп специалистам сервисов, где проходят ТО и ремонт.