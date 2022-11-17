В Белгородской области в столкновении «Шевроле» и «Нивы» погиб один человек, четверо попали в больницу

По предварительным данным, сегодня, 17 ноября, около 7:30 на 172 км автодороги «Белгород - М4 Дон» в Алексеевском городском округе произошло столкновение автомобилей «Нива 2121» и «Шевроле Нива». В результате ДТП один человек погиб и четверо доставлены в медучреждение. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. Автоинспекторы призывают участников дорожного движения быть предельно осторожными во время дождя. Во избежание аварийных ситуаций водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, особенно на опасных участках трасс, обозначенных соответствующими дорожными знаками, избегать резких перестроений и торможений, обязательно обозначать все маневры сигналом «поворотника», строго соблюдать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам. Тем, кто не успел сменить летнюю резину на зимнюю, следует воздержаться от поездок на личном транспорте.

Пешеходам напоминают о необходимости перед пересечением проезжей части убедиться в том, что водитель вас видит и пропускает, а в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами. При приближении к проезжей части необходимо убрать наушники, телефон и зонт, а также снять капюшон.