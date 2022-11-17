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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 7:15

В подъезде одного из белгородских многоквартирных домов 17-летний грабитель напал на мужчину

Он ударил его по голову и похитил 20 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН

Следственный отдел по Белгороду СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, 22 октября этого года 17-летний юноша находился в подъезде одного из многоэтажных домов по улице Щорса в Белгороде. В подъезд вошел 34-летний потерпевший, и проследовал в сторону своей квартиры. Молодой человек нанес ничего не подозревающему мужчине несколько ударов руками по голове, отчего последний упал. После этого злоумышленник достал из кармана потерпевшего 20 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Установив личность подозреваемого, сотрудники УМВД России по Белгороду передали материал в региональное следственное управление. Расследование уголовного дела продолжается.