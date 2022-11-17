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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:05

В Белгороде появится интерактивная карта с местами всех укрытий

Об этом сообщил и.о. мэра Валентин Демидов
Алексей СЕРГУНИН
Валентин Демидов сообщил, что уже сформирован список помещений, которые по техническим параметрам соответствуют укрытию.

Валентин Демидов сообщил, что уже сформирован список помещений, которые по техническим параметрам соответствуют укрытию.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

- Мы прошли все помещения в многоквартирных домах и коммерческих предприятиях, которые могут стать временным укрытием в случае опасности. Я лично посмотрел многие из них, - сообщил исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов.

Уже разработан правовой механизм, позволяющий обеспечить надлежащее содержание и обеспечение доступа в укрытия. На всех объектах, которые определены, как укрытия, появятся вывески и будет размещена система указателей. Сформирован список помещений, которые по техническим параметрам соответствуют укрытию.

Также прорабатывают интерактивную карту, по которой смогут ориентироваться все жители областного центра.

- В результате в Белгороде появится комплексная система укрытий. Это работа на предупреждение, - пояснил и.о. мэра.