В Белгороде появится интерактивная карта с местами всех укрытий

Валентин Демидов сообщил, что уже сформирован список помещений, которые по техническим параметрам соответствуют укрытию. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

- Мы прошли все помещения в многоквартирных домах и коммерческих предприятиях, которые могут стать временным укрытием в случае опасности. Я лично посмотрел многие из них, - сообщил исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов.

Уже разработан правовой механизм, позволяющий обеспечить надлежащее содержание и обеспечение доступа в укрытия. На всех объектах, которые определены, как укрытия, появятся вывески и будет размещена система указателей. Сформирован список помещений, которые по техническим параметрам соответствуют укрытию.

Также прорабатывают интерактивную карту, по которой смогут ориентироваться все жители областного центра.

- В результате в Белгороде появится комплексная система укрытий. Это работа на предупреждение, - пояснил и.о. мэра.