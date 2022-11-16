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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 17:43

В Белгороде в районе спорткомплекса Светланы Хоркиной пешеход попал под автобус

По предварительным данным, мужчина с признаками опьянения переходил дорогу в неположенном месте
Анастасия Лемешко
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что пешеход жив.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что пешеход жив.

Фото: "КП" Архив

В среду, 16 ноября, около семи часов вечера на проспекте Богдана Хмельницкого города Белгорода, в районе Учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной произошло ДТП. Водитель маршрутного автобуса «ПАЗ» наехал на пешехода 1955 года рождения.

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте и, вероятно, был нетрезвым. В полиции сообщили, что у пешехода визуально имеются признаки опьянения. Кроме того, на месте происшествия была замечена пивная бутылка.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что пешеход жив. Он получил травмы, с которыми скорой помощью был доставлен в больницу.

Авария затруднила движение. Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения в такую погоду быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД.